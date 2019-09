Eesti staarid proovivad kätt Tallinn Dollsi moeloojatena

Tallinn Dollsi töölaudade taha istuvad Lenna Kuurmaa, Anu Saagim, Ott Lepland ja Hensugusta, kes lasevad fantaasial lennata ja paljastavad endast sootuks uue külje. Esimese saate ülesandeks on luua T-särk, mis peab väljendama looja sõnumit ja isikupära. T-särk tundub lihtne riidetükk, kuid võib kanda mõjuvat sõnumit. Nii peakski loodav särk omal moel kokku võtma sündiva kollektsiooni kontseptsiooni. Lisatingimuseks on kindlasti ka see, et riie peab olema kantav teistelegi, sest lähevad ju kõik tooted esitlemisele moelaval ning müüki poodi. Pingutada tasub, sest iga ülesande lõpus selgub võitja. Kaotada ei taha aga keegi.