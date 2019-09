Vähenda stressi kirjutuslaua taga vaid ühe minutiga!

Kus ja kuidas sa töötad? Paljud inimesed istuvad väheste akendega kontorites — või neil avaneb vaade järgmisele betoonkarbile või tagahoovi. Veelgi hullem seis on nende büroodega, millel üldse puuduvad aknad, et aeg-ajalt saaks pilgu väljapoole heita. Just seda olukorda peavad uurijad meeletuks stressiallikaks, sest pilk loodusse alandab stressitaset ja mõjutab positiivselt meie fookust tööl.

Järelikult on lõdvestus seotud loodusega, ütles Minuzzo austraalia ajakirjale The Lead. «Osalised ütlesid, et pilk maastikupiltidele tuletasid meelde puhkust ja lõõgastavast looduses viibimist. Nende piltide vaatamine aitavat ajul nooreneda või värskemaks muutuda ning jälle tööle keskenduda.» Uuringutulemuste kohaselt piisab juba minutist maastikupiltidele keskendumisest, et stressi alandada ja fookus jälle tagasi saada.