4 olulist sammu kehapositiivsuse suunal

Sa ilmselt tead, kuidas su keha välja näeb.. kui hästi sa aga oma keha tunnetad? Kas kuulad, kui keha sulle märku annab ja paned tähele, kuidas ennast liigutad? Hea viis kehaga tuttavaks saada on harrastada joogat, sest jooga keskendub hingamisele, hetkes kohal olemisele ja oma keha tunnetamisele. Hea harjutus on ka koostada nimekiri asjadest, mida oma keha juures armastad ja miks.

On tõestatud, et teistele komplimentide tegemine muudab ka su enda enesetunde paremaks. Leia igas inimeses midagi head, isegi, kui sa seda neile ei ütle. Proovi seda harjutust mõttes läbi viia erinevate kehakujude ja suurustega. Kas sellel lapseootel naisel, kes kassajärjekorras su ees seisab, ei ole mitte imeline sära?

Kui tunned, et seksikad kuulsused, puhkusereisil olevad suunamudijad ja keskkooliaegne klassiõde panevad sind oma keha suhtes halvasti tundma, loobu nende jälgimisest. Sotsiaalmeedia negatiivne mõju enesetundele on tõestatud, nii et milleks olla järjekordne ohver?

On päris selge, et kui ajad taga kindlat kaalunumbrit, oled suures stressis ja ilmselt ei saavuta oodatud tulemusi. Lisaks võivad erinevad dieedid ka su suhtumist toitu muuta ja seda mitte heas mõttes. Sellepärast ongi oluline keskenduda mitte kaalunumbrile, vaid tervislikule eluviisile. Jäta õhtune magustoit ära ja tee selle asemel hoopis tassike teed. Võib-olla on ilm ilus ja lähed hoopis jalutama? Mis iganes väikesi muutusi sa teed, pea meeles, et nendest võivad saada suured sammud, kirjutab PureWow.