Kõige olulisem nõuanne lapsevanematele

«Aktsepteeri tundeid. Piira käitumist.»

Naine selgitab, et tunded ei ole ei õiged ega valed. Nad lihtsalt on. Me tunneme, mida tunneme. Küll aga on äärmiselt oluline see, mida me nende tunnete osas ette võtame. See on suur osa emotsionaalsest intelligentsusest. See ei tähenda mitte ainult tunnete aktsepteerimist ja nendest aru saamist, vaid õpetab lastele ka tunnetest ajendatud sobilikku käitumist.