Just seda tüüpi näopuhastusvahendid on nahahooldusekspertide lemmikud

Üldiselt tuleks näopuhastusvahendi valimisel lähtuda oma nahatüübist. Küll aga tuleb välja, et näopuhastusõlid peaksid sobima igale nahatüübile.

«Paljud inimesed on üllatunud, et näopuhastusõlid on universaalselt head kõigile nahatüüpidele, isegi aknelisele nahale,» selgitab ilulabori Beauty Lab looja Jeannel Astarita.