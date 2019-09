Vahepeal tundus, et Frogmore’i majja, kuhu prints Harry koos abikaasaga oma majapidamise Kensingtoni paleest suvel kolisid, on paigaldatud pöörduks, sest pea iga nädal lekkis meediasse uudis järjekordse töötaja lahkumisest.

Väidetavalt on beebi Archie sündimisest alates majast käinud läbi kolm lapsehoidjat, keegi ei paista jääma pidama. Kuid see on vaid jäämäe tipp.