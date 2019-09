Oh üllatust! Selle aasta populaarseim abiellumise kuupäev on alles tulekul

Wayfairi poolt avaldatud pulmaraportist selgus, et selle aasta kõige populaarsem päev abiellumiseks on 21. september. Raport on koostatud pulmakingituste nimekirja registreerimise alusel, vahendab PureWow.

Paljude paaride arvates on septembri keskpaik suurepärane aeg abiellumiseks, sest pole veel liiga külm ja enam ka mitte liiga kuum. Õhtused temperatuurid on ideaalsed, et tulukeste all külalisi tervitada.