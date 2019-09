Kuhu minna, mida teha? Sel nädalavahetusel ootavad kultuuri- ja söögifestivalid

Tartus lõpeb pühapäeval Draama festival , mille põhiprogrammi kuuluvad Eesti teatrite parimad lavastused. Lavastusi saadab kõrvalprogramm vestluste, eksperimentide, muusika ja festivali klubiga. Tallinnas omakorda on värskelt alanud Tallinna Arhitektuuribiennaal , mille raames näeb põnevaid installatsioone, rahvusvahelist arhitektuurikoolide näitust ja arhitektuurifilme ning saab kuulata loenguid.

Toiduteemadest on eeloleval nädalavahetusel kahtlemata kõige erilisem angerjafestival Võrtsjärve ääres. Kalurid ja kokad näitavad angerjaroogade valmistamist, kalateadlane räägib angerja käekäigust ja kunstnik Ave Nahkur teeb angerjamaali õpituba. Toimub angerjalaat ja isegi öökalakino. Laupäeval saab alguse Hiiumaa toidu ja kunsti nädal, avatud on söögikohad, galeriid ja käsitöö õpitoad. Sügislaadale saab minna Suure-Jaanisse ja Pärnusse, kusjuures suvepealinnas kaubeldakse taimedega ning kohal on ka müüjad ja kollektsionäärid Lätist ja Leedust. Jätkub hea toidu pakkumine Peipsi lähistel – seekord Sibulatee puhvetite päevaga.