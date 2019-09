Kaheksa otsust, mida 10 aasta pärast kahetsed

Otsuste tegemise puhul tuleb meeles pidada, et kui otsustad teadlikult, ei ole hiljem põhjust kahetseda, sest tegid tol hetkel enda jaoks õige valiku. Siin on aga kaheksa asja, mida tasuks vältida.

1. Ütled kõigele «jah»

Kui keegi palub sinu käest teenet, siis kas vastad pikemalt mõtlemata «jah»? Kuigi abivalmidus on hea omadus, tasub enne appi tõttamist korraks mõelda, kuidas see sind mõjutab ja kes ehk vastad jaatavalt liiga paljudele asjadele. Mõtle oma stressitasemele, õnnetundele ja ajale.

2. Väldid isiklikku arengut

Kui väldid teadlikult isiklikku arengut, sammud paratamatult kahetsuse suunas. Iga uus oskus ja hobi rikastab su elu. Võta vastu huvitavad pakkumised ja pane ennast töö juures toimuvatele koolitustele kirja.

3. Sa ei hooli

Kas ignorantsus on tõesti õnn? Kui kasutad palju väljendit «ma ei hooli», peaksid elu üle järele mõtlema. Tõde on see, et tegelikult sa hoolid. Eriti hea, kui saad midagi positiivset ära teha, et oma hoolimist näidata.

4. Lased teistel oma elu üle otsustada

Kui keegi küsib sinu arvamust ja sul on tavaks vastata «ma ei tea, vali sina», siis peaksid oma elu üle rohkem kontrolli haarama. Kui tegemist on väikeste otsustega nagu söögikoha valik, on vajadusel mõistlik teha kompromisse. Kui jutuks tuleb aga reisisihtkohta valik ja sul on kindel soov, kuhu tahad minna, avalda oma arvamust.

5. Sa ei omanda oskusi

Kas tood tihti hõivatust vabanduseks, et mingit asja mitte ära õppida? Kui tahad milleski tõeliselt hea olla, on vaja võtta aega oskuste omandamiseks. Lihtne näide: kui tahad saada heaks klaverimängijaks, pead harjutama tunde ja tunde.

6. Annad alla

Jah, alla andmine on otsus. Kõige hullem, mis sa teha saad, on loobuda oma unistustest ja eesmärkidest. See on kindlasti otsus, mida hiljem kahetsed.

7. Muretsed iga väikese asja pärast

Mõned inimesed usuvad, et muretsemine on paratamatus, mis juhtub automaatselt ja sinna ei saa midagi teha. Mingites olukordades kindlasti nii ongi, aga meie argipäevas tuleb ette ka palju mõttetut muretsemist. Mõtle, kas muretsemine muudab midagi või mitte.

8. Sa ei otsusta südamega