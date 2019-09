Terviseentusiast Liis Velskeri nipid: kuidas tulla toime sügisstressiga?

«Mida kiirem on elu, seda rohkem leiame vabandusi, et enda eest mitte hoolitseda. Vabandused ei vii kuskile, väikestel asjadel igas päevas on suur jõud!» annab Liis Velsker nõu, millistele «väikestele asjadele» tähelepanu pöörata, kui stress hakkab üle pea kasvama.

Aktiivne liikumisharjumus

Aktiivne liikumine ei ole kasulik ainult kehale, vaid ka sinu vaimsele tervisele. Kuigi päevarutiinid on erinevad, on spordientusiast Liis täheldanud, et päevane treening on palju lihtsam teha ära enne kooli või töiseid toimetusi. «Muidugi ei ole lihtne pimedal ajal varem ärgata, et trenni või kõndima minna, aga see annab päevale nii palju parema stardi,» rõhutab Velsker.

Otseloomulikult võib treeninguks aega leida ka peale tööd, juba 30 minutit aktiivset liikumist päevas hoiab keha vormis, lubab hetkeks pea töö- või muremõtetest puhastada ning annab aega keskenduda vaid iseendale.

Kvaliteetne toit

On tõeline väljakutse öelda ei, kui mõistus ütleb «kvaliteetne toit», kuid keha ütleb „sööda mulle rämpsu«. «Kindlasti on aegu, kus soovid rohkem süüa, aga ennast teadlikult toiduga premeerima ei peaks,» õpetab Liis stressisöömisele kalduvaid inimesi. Isusid saab kontrollida ka sellega, kui osta koju tervislikumaid alternatiive: näiteks krõpsude asemel valida poest köögiviljadega Juurika leivasnäkid või valida saiu-leibu, mis on tehtud täisterajahust. Nii garanteerid, et isegi kui mõnikord otsustad süüa õhtusöögiks võileiba, oled automaatselt teinud tervislikuma valiku ja andnud kehale täisteratoodetega kasulikke kiudaineid.

Igapäevane hetk endaga

Palju stressi võib tekitada ka see, kui ei osata veeta aega iseendaga. «Me elame nii meeletus trammis, et me ei teagi enam, kuidas iseendaga olla,» ütleb ta. Velsker julgustab igaüht leidma tegevusi, mis teevad neid õnnelikuks, ja nendega tegelemiseks planeerida igas päevas oma kindel aeg. «Mõnikord on parem öelda ei: valida sotsiaalmeedia asemel hea raamat ja sulistada vannis või teleka ees lesimise asemel minna metsa kõndima, oma lemmikmuusika kõrvas.»

Sa ei ole üksi!