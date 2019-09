Need on halvimad asjad, mida sa esimesel kohtingul teha saad

Oma minevikust rääkimine on üldiselt okei, aga jäta detailid mõneks teiseks korraks. Kui sul on oma sada eksi, siis oota nende juttudega vähemalt kolmanda kohtinguni.

Sa suudad kindlasti paremini, kui lihtsalt «sa näed kena välja». Proovi vaadata väiksemaid detaile ning tee kompliment millegi sellise kohta, mis on just talle unikaalne.

Üks asi on teise inimese vastu huvi üles näidata, hoopis teine asi on talle ristküsitlus korraldada.

Kui sa just pead kellegagi oma veidrast lööbest rääkima, siis olgu selleks sinu arst, mitte kohtingukaaslane (isegi kui too osutub arstiks).

Kas on isegi vaja öelda, et see ei lähe mitte?

See on haruldane, aga seda juhtub: armastus esimesest silmapilgust. Aga enne kui sa midagi teed või ütled, hinga rahulikult sisse ja välja. Sa oled seda inimest kaks tundi teadnud. On väga suur tõenäosus, et tema ei tunne sama... Vähemalt mitte veel. Miks mitte kulutada veidi rohkem aega teineteise tundma õppimisele, enne kui talle oma maja võtmed ulatad?