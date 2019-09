Kasulik teada: just need inimesed peaksid vältima tomati söömist

Tomat on maitsev ja üldiselt tervislik toiduaine, mida lisatakse nii salatitele kui ka paljudele teistele roogadele. News Fancy toob aga välja, millal peaks seda marja vältima.

Kui sa oled allergiline, siis peaksid sa muidugi tomatit vältima. Sul võib tekkida reaktsioon, kuna tomat on üsna happeline ning mõnede inimeste jaoks pole sobilikud ained, millega on tomateid kasvuperioodil töödeldud. Liigne tomatite söömine võib tundlikel inimestel põhjustada ka kõhulahtisust.

Kuna tomat soodustab sapi tekkimist, ei ole soovitav seda süüa juhul, kui sul on sapikivid või muud hädad sapipõiega.

Kui sul on probleeme ülihappesusega, siis väldi tomateid, eriti kui need on sisse tehtud.