4 süütut harjumust, mis röövivad palju energiat

Alateadlikult teeme iga päev pealtnäha süütuid asju. Ometi mõjutavad nad meid negatiivselt ja viivad lõpuks selleni, et me tiirleme mõttekarussellil ja laseme endalt asjatult energiat röövida. Proovi järgmistest asjadest loobuda ja sa märkad peagi, kui hästi sa jälle iga päev keskendud ja oled ergas.

Pealkirjade lugemine

Kas paned tähele, kuidas sa ikka ja jälle oma töö arvutis viivuks kõrvale paned, et lugeda kas uudisteportaali või vaadata viimased uudised üle? See ei ole sugugi hea mõte! Kõige tähtsamad uudised on enamasti halvad ja isegi kui sa näiliselt lased pilgul kiirelt üle pealkirjade libiseda, ilma et artiklit üldse loeksid, koormad sa alateadlikult ennast negatiivsete uudistega. Sellise tulemuseni jõuti American Psychological Associationi uuringus. Parem vaata hommikul ja õhtul, mis maailmas toimub, ja tegele ülejäänud päeva teiste, ilusate asjadega.

Mürgised võrdlused

Me kipume end üksteisega võrdlema. Meie edukust tööl võrreldakse kolleegide omadega, meie välimust ja stiili sotsiaalmeedia iidolite või teiste toredate naistega. Proovi ennast mitte võrrelda, sest see röövib uskumatult palju energiat ja kannab kenasti hoolt selle eest, et me ei oleks kunagi enda ja oma tulemustega rahul. Mõtle sagedamini hoopis selle peale, mida sa teed hästi, mida sa oled juba saavutanud ja mis sulle enda juures eriti hästi meeldib. See hoolitseb just teistpidise efekti eest: rohkem energiat ja eneseteadlikkust.

Pidev näksimine

Šokolaadibatoon enne järgmist kohtumist, midagi magusat pärastlõunase madalseisu ajal või jäätis õhtul teleka ees: sellised näksimised pole pikapeale üksnes ebatervislikud, vaid mõjuvad kehvasti ka hingele. Kehale on tähtis, et ta saaks pidada kinni söögiaegadest ja eelkõige pausidest, mis seal vahel on. Siis saavad meie seedesüsteem ja ainevahetus optimaalselt töötada, et energiat koguda ja seda mitte raisata. Juhtub sul ikkagi tekkima vajadus väikseks vahepalaks, otsusta vähemalt millegi kasuliku, näiteks puuvilja või pähklite kasuks.

Rööprähklemine