Läksid oma partnerist lahku? 6 märki, et see oli õige otsus

Suhete normaalseks toimimiseks ainuüksi armastusest ei piisa. Need nõuavad ka kompromisse, ohverdusi ja palju tööd. Kui pingutab ainult üks pool, siis ei ole sellel suhtel tähendust.

«Kellegist lahku minnes võib kahetsustunne üsna kergelt ligi hiilida,» tõdeb pereterapeut Sophia Reed. «Mingil hetkel sa tõesti väga hoolisid sellest inimesest, mistõttu tunned sa end tõenäoliselt halvasti, et teie suhtest asja ei saanud. Võib-olla tunned sa ennast halvasti ka seetõttu, et tegid tollele inimesele lahkuminekuga haiget. Hoolimata sellest, et sind valdab kahetsustunne, ei tähenda see seda, et sinu otsus oli vale,» lisab ta.

Siin on sulle mõned näited ja märgid, mis viitavad sellele, et lahkuminek oli õige otsus.

1. Sa andsid endast parima

Nägid suhte nimel palju vaeva, kuid partner panustas minimaalselt? Ära ole nukker. Sa pead aru saama, et viga ei olnud sinus, vaid see suhe lihtsalt polnud mõeldud kestma. Ükskõik kui palju sa ka ei üritanud suhte dünaamikat muuta, millestki polnud kasu? Sellisel juhul oli selle lõpetamine õige otsus.

2. Sa kaotasid iseenda

Tervislikus suhtes on mõlemad partnerid võrdsed ja kasvavad sümbioosis. Ehk ideaalis kasvavad mõlemad osapooled individuaalsete isiksustena, mitte ei kujune justkui üheks inimeseks. Kui sa kaotad suhte ajal oma identiteedi, siis ei ole see suhe enam tervislik. Pidid suhte nimel loobuma oma väärtustest, vajadustest ja eesmärkidest? Sellisel juhul oli lahkuminek parim asi, mis sinuga juhtuda sai.

3. Liiga palju reetmist

Iga inimene väärib pärast reetmist vaid teatud hulgal uusi võimalusi. Reetmist võib olla mitmetes erinevates vormides – olgu selleks siis petmine, valetamine või sinu privaatsuse rikkumine. Kui sinu partner tegi midagi sellist suhte ajal korduvalt, siis tõenäoliselt on targem sellest inimesest eemale hoida. Isegi kui sa oled talle minevikus andestanud, siis ei ole mingit garantiid, et sa suudad teda edaspidi täielikult usaldada.

4. Sinu partner ei olnud valmis ennast muutma

Muidugi on oluline, et inimene ei kaotaks suhtes oma identiteeti, kuid kui puudub igasugune paindlikkus, siis ei ole see ka õige. Mõnikord on meil partner, kes on valmis muutuma, kuid ei ole selleks lihtsalt võimeline. Teinekord on aga tegemist inimesega, kes on võimeline muutuma, kuid ei nõustu seda tegema. Igal juhul olid sa kinni võimatus situatsioonis. Oli seal siis tegemist vihaprobleemide, sõltuvuse või emotsionaalsete probleemidega, sinu partner ei olnud võimeline (või puudus soov) neid tunnistama, et olukorda parandada.

5. Te olite koos valedel põhjustel

Paljudel puhkudel jäävad inimesed mürgisesse suhtesse lihtsalt seetõttu, et neil on hirm. Neil on hirm, et nad ei leia enda kõrvale kedagi uut. Ja olgugi, et taoline hirm on igati mõistetav, pole see piisav põhjus suhtesse jäämiseks. Kui sa lahkusid teadmisega, et sellel suhtel ei ole tulevikku, siis langetasid sa õige otsuse.

6. Teie suhtlus oli mürgine