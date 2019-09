6 küsimust, mis aitavad välja selgitada, kui hästi te kaaslasega sobite

Kuulsuste kosjasobitaja Susan Trombetti sõnab, et on veel üks väga oluline asi, mis määrab ära teie potentsiaalse sobivuse. Nimelt teie trenni- ja söömisharjumused. «Minu praktika näitab, et söömis- ja treeningharjumused on mu klientide jaoks olulisemad kui religioon oli nende vanemate jaoks. Inimesed toituvad väga teadlikult ja nende esimene prioriteet on leida kaaslane, kes oleks nendega selles osas sarnane,» selgitab Trombetti.