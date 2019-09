Ihkad teha karjääri? 3 kolleegi, keda vajad

Karjäärinõustajatest kaksikõed Antoinette ja Tricia Clarke ütlevad, et eduka karjääri ehitamiseks oleks su siseringi vaja kolme tüüpi inimest.

Esiteks on sul vaja guru. See on inimene, kes aitab sul eesmärgid paika panna ja nende suunas liikuda. «Ta näeb sinus potentsiaali veel enne, kui sa seda ise näha suudad,» selgitab Tricia.

Teiseks on sul vaja ässa. «Tegemist on inimesega, kes on valmis sinu eest seisma ja kes ei karda sind mõistusele kutsuda, kui vaja,» selgitab Antoinette. Ta ei karda sind ka noomida, kui oled laisaks muutunud.