Hädas apelsinikoorenahaga? Toiduained, mis aitavad tselluliidi vastu

Millised toiduained aitavad olukorda parandada? Eksperdid soovitavad lahjat veiseliha ja kala, täisteratooteid, palju värsket köögi- ja puuvilja. Eriti suureks abiks on C-vitamiini sisaldusega toiduained nagu kiivid, apelsinid ja paprika. Lisaks tuleb tublisti mineraalvett, teed ja petti juua.

Öeldakse ka, et sidekoe kvaliteeti parandab ka vadaku joomine. Tähtis on seegi, et toitumiskava muudatused toimuksid aegamisi, kuna lühiajalised kiirdieedid annavad tselluliidile vaid hagu.