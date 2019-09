5 varajast märki, et oled tema jaoks lohutussuhe

Kui kaks inimest omavahel sobivad, siis arenevad asjad loomulikult. Kui aga tundub, et kogu teie suhtluse areng on pandud justkui kiirendisse, võib tegu olla tema jaoks lohutussuhtega. Kõike on liiga palju liiga ruttu.

See on muidugi kõige selgem märk, et ta suhtleb sinuga ajaviiteks. Ta paraneb endiselt eelmisest suhtest ja ta teab seda, kirjutab EliteDaily. Kui ta ütleb, et pole uueks suhteks valmis, usu teda.