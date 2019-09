Leib ja meri Eesti Vabaõhumuuseumi leivapäeval

Ürituse koordinaatori Mirey Ulmi sõnul on kodumaine, värske ja kvaliteetne toit eestlaste seas au sees ning vabaõhumuuseumi leivapäev avab igal aastal uue tahu meie oma toidukultuurist.

«Rukkileiva kõrval on meie esivanemate toidulaual alati olulist rolli täitnud kala. Nii nagu vanasti andis põld põhitoidu ja meri leivakõrvase, nii katavad põllumajandus- ja kalandussektor meie toidulaua ka tänapäeval. Eestlased on rannarahvas, kalanduse ja merendusega seotud teadmisi kantakse uhkelt põlvest põlve edasi, et säiliks mere roll meie identiteedi osana,» sõnas Ulm.