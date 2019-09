Toidu kuu ERMis — keskaeg, 1930. aastad ja Vana-Võromaa

Tallinna Ülikooli Keskaja keskus ja Eesti Rahva Muuseum korraldavad toiduprojekti ühisseminari «Sotsiaalsed toitumismustrid keskaja hakul Kukruse kalmistu näitel». Keskaja toidu seminar toimub 17. septembril kell 16.15 Jakobi 2–217. On selgunud, et 12.–13. sajandi elanike toidulauda iseloomustavad teatud soo- ja vanusepõhised toitumisharjumused. Millised täpsemalt ja kuidas keskaja inimeste toitumise kohta üldse infot kogutakse, saab seminaril vastuse. Seminaril esineb Tartu Ülikooli analüütilise keemia vanemteadur, arheokeemik Ester Oras.

Vana-Võromaa maitsete päev on 18. septembril. Nimelt kannab sel aastal Eesti toidupiirkonna tiitlit Vana-Võromaa. Õppida saab sõirategu ja teada, kuidas on see ajas muutunud. Põnevatele õpitubadele ja ettekannetele lisaks linastuvad filmikatkendid Võrumaa toidupärandist.