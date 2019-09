Riina Solman: päästjad puutuvad igapäevaselt kokku lootuse kaotanud inimestega, kes ei hooli ei enda ega teiste elust

Kahjuks on tegemist valdkonnaga, kuhu pole seni ka piisavalt ressurssi leitud – psühholooge on vähe ja järjekorrad pikad – abi ei jõua kohale õigel ajal –, nii probleemid kuhjuvad ja kasvavad ühiskonnas. Lisaks enesetappudele väljenduvad vaimse tervise mured ka õnnetusjuhtumites, alkoholi kuritarvitamises, lähisuhtevägivallas.

Leian, et me peame tänasel päeval toetama nii inimesi, kelle lähedasi tänaseks enam pole kui ka kõiki organisatsioone, kes püüavad inimesi nende mures aidada. Tänan teid ja rahvastikuministrina püüan teie tegevust ka tulevikus toetada.

Enesetapu tagajärjel sureb hinnanguliselt miljon inimest aastas – see on üks inimene iga 40 sekundi tagant ehk 3000 inimest päevas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel tuleb iga enesetapu kohta kakskümmend nurjunud enesetapukatset. Maailmas võtab endalt ise elu rohkem inimesi kui sureb sõdade ja mõrvade tagajärjel kokku.

Enesetapp on 15–24-aastaste inimeste seas kõige levinum surmapõhjus, see on levinumate surmapõhjuste seas maailmas 13. kohal. WHO andmetel moodustavad enesetapusurmad peaaegu poole kõigist vägivaldsetest surmadest üle kogu maailma. 2020. aastaks ennustatakse enesetapu tagajärjel surevate inimeste arvu kasvu 1,5 miljonini aastas.