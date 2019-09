Riina Solman: päästjad puutuvad iga päev kokku lootuse kaotanud inimestega, kes ei hooli ei enda ega teiste elust

Tallinn, 06.05.2019 Kaitseminister Jüri Luik otsesaates Otse Postimehest. Saatejuht Vilja Kiisler. Broadcast from Postimees, Jüri Luik, Interviewed by Vilja Kiisler. Foto: Erik Prozes, Postimees

Täna on ülemaailmne suitsiidiennetuse päev. Eestis võtab endalt elu aastas üle 200 inimese. Tegemist on ühe kõige põletavama vaimse tervise probleemiga, millele kahjuks ei ole lihtsaid lahendusi – iga lugu ja iga pere on erinev. Tähtis on aga see, et keegi ei jääks oma murega üksi, kirjutab rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa).