Nii saad teada, kas sulle poisipea sobib

Nudipealõikus ei tee sugugi igaüht kaunimaks, ent mõnede puhul toob just see soeng kandja võluvad näojooned ja nõtke luigekaela kõige paremini välja.

Briti juukseguru John Frieda arendas valemi, mille abil saab kindlaks määrata, kas sulle ülepeakaela lühike lõikus istub. See ütleb, et lõualuu kaldenurk otsustab, kas meile sobib lühike juukselõikus või mitte. Tõe väljaselgitamine on ääretult lihtne. Sul pole vaja muud kui pliiatsit ja joonlauda.

Hoia pliiatsit horisontaalselt lõua all, joonlauda aga kõrvast püstloodis allapoole. Kui vahemaa kõrvalesta ja pliiatsi vahel on alla 5,5 sentimeetri, on su nägu lühikeseks juukselõikuseks ideaalne. On kaugus suurem, sobivad sulle pigem pikemad juuksed. Tasub proovida.