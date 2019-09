Kaalulangetusreegel number 1

Töölt otse trenni ja vahepeal veel poest ka kiirelt läbi — nädala sees on meil liiga palju asju vaja korda ajada, ja nii see nõudekuhi päevast päeva, nädalavahetust oodates, kasvab.

Huvitav on ka see, et teadlased manipuleerisid uuringust osavõtjate meeleoluga juba enne katset. Nii pidi üks osa naistest kirjutama, kuidas nad end oma elu mõnusal ajaperioodil tundsid, teine grupp aga kirjeldama seda aega oma elus, mis oli ebakindel ja täis teadmatust. See grupp, mis kirjutas turvalisest perioodist, tarbis umbes 100 grammi vähem uuringus pakutavat toitu kui see grupp, mis tundis end ebakindlalt.