Elu pärast lahkuminekut: kuidas lakata kedagi armastamast?

Esmalt on hea meelde tuletada, et kui tegemist oleks olnud sinu jaoks selle ühe ja ainsa tõelise armastusega, ei oleks ka suhe purunenud. Kuna teie teed läksid lahku, siis suure tõenäosusega on sinu jaoks õige kaaslane alles sinu poole teel.

Selleks, et südamevalust terveneda, pea meeles järgmisi punkte.

1. Ära pinguta üleliia tema unustamise nimel

Tegelikult ei peaks sa üldse keskenduma eksi unustamisele. Säti fookus endale: tegele kooli- või tööasjade ja hobidega. Jäta armuelu natukeseks ajaks sinnapaika. Kui hakkad pingsalt tööd tegema kellegi unustamise nimel, pöörad talle hoopis rohkem tähelepanu ja ei saavuta seda, mida ootad. Sul on oma elu, mis sind vajab. Lahkuminek on aeg, et keskenduda iseendale ja oma vajadustele.

2. Leia endale tegevus või hobi, mida armastad

Kõige halvem asi, mida pärast lahkuminekut saad teha, on luua uus suhe. Sa ei suuda olla objektiivne ja hakkad kaaslasi omavahel võrdlema, mis takistab su edasi liikumist. Ei maksa ennast petta ka mõttega, et kui armud kellessegi teisesse, unustad oma eksi. Proovi hoopis leida endale hobi või tegevus, millesse armuda! Hakka tegelema hobidega, mida vanasti armastasid, aga mis on unustuste hõlma vajunud või proovi midagi sootuks uut. Head emotsioonid on garanteeritud.

3. Katkesta ühendus

Ära tunne ennast halvasti, kui sotsiaalmeedias oma eksi jälgimise lõpetad. Tegelikult peaksidki seda tegema. Öeldakse, et «mis silma alt ära, see südamest ära» ja selles lauses on terake tõtt. Sul ei ole vaja vaadata tema Instagrami story't ega end ta tegemistega kursis hoida. On täiesti okei mõnda aega käituda nii, nagu teda polekski olemas. Selleks, et lakata kedagi armastamast, pead ta esmalt unustama. See ei tähenda, et peaksid ta oma mälust jäädavalt kustutama, vaid pigem mõtlema, nagu oleks teie suhe olnud väga ammu.

4. Veeda aega iseendaga

Nüüd, mil sa pole enam suhtes, on sul palju rohkem vaba aega, mida on mõistlik kasutada iseenda tarbeks. Treeni oma keha ja vaimu ning veeda aega looduses. Ei maksa unustada, et iseenda heaolu ja tervis peaksid alati olema sinu esimesed prioriteedid. Ära muretse, sulle tuleb varsti meelde, kui väga sa tegelikult elu armastad.

5. Veeda aega pere ja sõpradega

Sa võid sõpradega koos trenni teha või pere seltsis pikki õhtusööke nautida. Suuna oma energia inimestele, kes sind armastavad ja sinu heaolu eest hoolitsevad, soovitab Herway.

6. Ära mõtle armastusele