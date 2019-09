Ennustajad, kaardipanijad, ravijad, kanaldajad – massiliselt tekib juurde neid, kellel on nn üleloomulikud võimed. Et justkui eksisteeriks tavainimene ja selgeltnägija – nõnda, et keegi justkui on alati tavainimesest targem, et kellelegi on «rohkem antud». Juhul kui tavainimene otsustab, et peab hinge- või mingis muus hädas kindlasti kellegi targema poole pöörduma, otsib ta abi tegelikult