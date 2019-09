Eesti naised jutustavad vaimsest vägivallast kannapöörete tegemisest ning armastuse imest

Täna hommikul tulid müüki naiste suurseminari «Südametee ja hingelood» piletid. Seminar toimub16. novembril Tallinnas Vabal Laval ning on mõeldud ainult naistele ehk seminar naistelt naistele. Piletiostjail tasub kiirustada, sest varase ärkaja sooduspiletid on müügil vaid piiratud aja ja pileteid on müügis piiratud kogus.