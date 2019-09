Need on kõige halvemad kasvatusnõuanded

Kohtle lapsi võrdselt

Kuigi see võib tunduda «aus», tuleks iga last kohelda kui individuaalset inimest oma iseloomu ja vajadustega. See võib tähendada, et suurem osa sinu ajast pühendub just ühele lapsele, jättes teisele rohkem ruumi.

Anna lastele magustoitu vaid siis, kui soolane söödud

Muidugi ei soovi sa, et laps vaid jäätisest toituks. Küll aga kui ütled lapsele, et ta peab kogu soolase toidu enne ära sööma, sisendad talle hilisemaks eluks ebaterved söömisharjumused. On vanema otsustada, mida süüakse. Peaks olema lapse otsustada, kui suur on portsjon. Ära harjuta lapsele, et magustoit on preemia millegi eest. See on toidukorra osa.

Hoia kodus ainult tervislikke toite

Loomulikult soovivad vanemad, et laps toituks tervislikult. Kui aga näitad teatud toite kui keelatuid, tekitad lapses suuremat huvi ja soovi. Kui ka snäkid ja maiused aeg-ajalt laual, siis võtad lapselt ära selle «keelatud vilja» tunde.

Ära ilmu imiku juurde iga nutu peale

Lapsel nutta laskmine võib teha rohkem halba kui head. Kui väikelaps nutab, kommunikeerib ta sellega mitmeid muresid: nälg, valu, hirmu, kurbust, elevust ja nii edasi. Lapsevanema reageerimine lapse nutule aitab ehitada lapse ja vanema vahelist sidet.

Liigselt hoitud lapsed on hellitatud

Inimlaps on disainitud selleks, et teda hoitaks ja kantaks, kirjutab BestLife.Lapsed, kellel on eemaloleku stress, on tavaliselt need, kellega vanemad distantsi hoitud.

Range režiim tuleb kasuks