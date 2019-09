Mehed, ärge hõõruge oma peenist hambapastaga

Olgu öeldud, et puuduvad igasugused tõendid, mis toetaksid mõtet nagu aitaks hambapasta orgasmi edasi lükata ja peenist kauem erekteerununa hoida. Selle asemel põhjustab see tõenäoliselt ärritust ja põletustunnet - nii sinul kui ka sinu seksuaalpartneril.

Me saame aru, et erektsioonihäiretest võib olla ebamugav perearstile rääkida, kuid uskuge - põletuse saanud peenisega haiglasse minek on kordades piinlikum. Seega, kui teil on probleeme enneaegse seemnepurskega või erektsiooni säilitamisega, rääkige YouTube'i videote vaatamise asemel meditsiinitöötajaga. Nii on kindel, et saate professionaalset abi, mitte ei muuda olukorda hoopis hullemaks.