Kuidas su menstruaaltsükkel pärast 40. eluaastat muutub

Menstruatsioon võib hiljem tulla ...

... ja ka lühem olla. «Normaalse» menstruatsiooni ja menopausi vaheline faas võib kesta kuni viis aastat, ütleb dr Rebecca Dunsmoor-Su. Seda faasi nimetatakse premenopausiks. Klassikalisest menopausist räägitakse alles siis, kui päevi pole olnud vähemalt aasta. Niikauaks võib juhtuda, et menstruatsiooni esineb harvem.

Päevad võivad üldse ära jääda

Kuna hormoonide majapidamine vanusega muutub, võib isegi ette tulla, et päevad jäävad üldse ära. Pole vaja muretseda! See on dr Rebecca Dunsmoor-Su sõnul normaalne ja premenopausi korral täiesti ohutu.

Menstruatsioonidevaheline paus muutub üha lühemaks

Teatud vanusest alates meie tsükkel lüheneb. See tähendab, et kuupuhastus võib sagedamini ehk kiiremini tulla. Aga: iga keha on erinev ja see, kas menstruatsioon tuleb varem või hiljem, võib olla kuust kuusse erinev, ütleb dr Rebecca Dunsmoor-Su.

Krambid, PMS ja meeleolukõikumised võivad tugevamaks muuta

Pärast 40. eluaastat ümberkohanduvate hormoonide pidev siia-sinna rapsimine võib ka meeleolule oma pitseri jätta. Ei ole sugugi ime, kui naistel on rohkem meeleolulangusi ja kalduvust depressioonidele. Sealjuures võivad ka PMSi vallandatud valud ja vaevused tugevneda, ütleb dr Dunsmoor-Su.

Sa ei ole enam nii viljakas ...