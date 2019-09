Mis juhtub lapsega füüsilise karistamise korral?

Pereterapeut Meelike Saarna kommenteeris Kanal2 saates «Reporter» laste füüsilist karistamist kui põhjust, miks laps lõpetab iseenda armastamise. «Laps ei lõpeta oma ebakohaselt käituva vanema armastamist, vaid lõpetab enda armastamise. Ja inimene, kes ei tunne, et ta on armastust väärt, ei kuulu kuhugi ning seega on tal tunne, et ta võib teha mida iganes.»