Nii säilivad toiduained paremini

Kui sa ostad köögivilja varuga, tuleb nende säilivusele mõelda, kirjutab Bunte. Paljusid juurviljasorte saab vees hoida ja nii ei teki pehmeid kohti. Täida kauss või klaas veega ja pane sellesse kas sparglivarred või porgandid püsti sisse — lõikekohaga allapoole. Ka redised tunnevad end veevannis hästi, kuid nad peavad sel juhul olema ilma lehtedeta. Siiski ole tähelepanelik: see toimib vaid nende köögiviljasortide puhul, millel on kas juur või vars.

Seened on samuti sellised toiduained, mille puhul on õige säilitamine oluline. Sest külmkapis ja eriti kiles tekib liiga palju niiskust — ning seened on hiljemalt kahe päeva pärast hallitanud. Kõige parem oleks kile üldse eemaldada ja asetada tükk paberit või ajalehepaberit niiskuseimamiseks alusele. Ära hoia seeni külmkapis — nii jäävad nad kauem värskeks.