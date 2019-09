Uuringud näitavad, et suisa 90 protsenti naistest pole oma rindade suurusega või kujuga rahul. Paljud mõtlevad ka rindade suurendamisele. Muidugi on võimalus läheneda asjale kirurgiliselt, kuid sel juhul on tegemist ikkagi operatsiooniga, mil on omad riskid, samuti on protseduur üsna kulukas.