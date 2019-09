«Eluloost? Oi, selles loos on olnud nii palju head, et hakka või nutma, ning nii palju halba, et hakka või naerma,» on öelnud Inge Põder oma elulooraamatu sissejuhatuses. Karjääri alustas ta tantsu-imelapsena. Balletile lisandusid akrobaatika, stepptants, džäss. 40.-50. aastatel kuulus ta Estonia balletisolistide juhtgruppi. Pensionipõlves sai temast varieteekunsti elluärataja Nõukogude Eestis.