Miks sa oled lõuna ajal nii väsinud ja õhtuti nii elav?

Päevaväsimuse põhjuseks on Weeßi sõnul eelkõige see, et me täidame päeva ajal — eriti tööl — liiga palju üheülbalisi ülesandeid. Me istume palju kirjutuslaua taga või teeme ühesuguseid käeliigutusi. Keha reageerib sellele lõdvestuse ja väsimusega. Õhtul, kui me töölt tuleme, siis saab vereringe jälle hoo sisse. Me pühendume asjadele, mis on meie jaoks põnevad (või põnevamad kui töö), ja seepärast muutumegi pärast tööpäeva lõppu nii erksaks.