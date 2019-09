Puust ja punaseks: meigitoode, mis on su meigikotis selles vanuses hädavajalik

30ndates hakkad sa ilmselt märkama vananemise märke ning silmade ümber ja otsaesisele tekkivaid kortse. See on enamike naiste jaoks kiire aastakümme, mil tumedad ringid silmade all ja stress võivad muuta näonaha ilmetuks. Seega on hea lülitada komplekti uued lauvärvitoonid. Vaata kuldsete ja vasksete toonide poole, mis löövad särama väsinud silmad ning sobivad iga silmavärviga.