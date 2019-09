Johnny Deppi lahutussaaga kogub uusi tuure: kas Depp kannatas vägivalla all?

Nimelt ei istu näitlejale see, et naine on end avalikkuses presenteerinud kui vägivallaohvrit, mis viitab, nagu oleks Johnny olnud temaga vägivaldne. Depp on alati väitnud, et pole kordagi kätt naise vastu tõstnud ning et hoopis mees kannatas naise raevuhoogude all.

Heard esitas palve salastada protsess ning hoida üksikasjad privaatsena, kuid reedel lekkisid avalikkusesse dokumendid, mis näitavad, et Depp koos oma advokaatidega on palve vaidlustanud, väites, et objektiivsed faktid peavad olema kõigile ligipääsetavad ja seega avalikud.

Deppi esindajad kinnitavad, et Heardi väited vägivallast on kergesti ümber lükatavad ning oleks mõeldamatu, et kogu protsess nüüd salastataks. Nende sõnul on Deppi maine tugevalt kahjustada saanud ning neil on õigus läbipaistvusele. «Ms Heardi enda tunnistusest selgub, et tegelik ohver oli nende suhtes mr Depp, kes kannatas korduvalt tõsise vägivalla all,» on kirjas paberites.

Heardi esindajad kinnitavad, et pühenduvad tõsiselt asja lahendamisele ning kavatsevad tõestada, et nende klienti kiusatakse.