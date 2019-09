Kas peaksid oma eksi pulma minema?

Loogiline oleks, et eks kutsus su pulma sellepärast, et olete head sõbrad ja ta tahab, et oleksid ta elu ühe tähtsaima hetke juures. Kui sul on aga kahtlane sisetunne, et eks kutsus sind pulma mõnel muul eesmärgil, peaksid minekut tõsiselt kaaluma. Kui teil oli halb lahkuminek ja sulle tundub, et kutse võis olla soov sind kadedaks ajada ja õnnetuks muuta, peaksid järele mõtlema.