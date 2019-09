7 lihtsat sammu, millega sõbra päev paremaks muuta

1. Kuula

Mõnikord on päriselt kuulamine kõige parem asi, mida teha saad. Suure tõenäosusega ei oota su sõber, et tema murele lahendust pakuksid, vaid tahab lihtsalt tunda, et keegi on tema jaoks olemas.

2. Kallista

On teaduslikult tõestatud, et puudutamine on tervisele hea ja vähendab ka stressi. Hiljutine uuring tõestas, et sõbra või pereliikme kallistamine aitab võidelda negatiivsete emotsioonide vastu. Kui su sõber on mure ära kurtnud, kallista teda.

3. Tee talle süüa

Kui inimesel on halb tuju, on üsna tõenäoline, et ta ei viitsi enda heaoluga tegeleda ja haarab nälja korral pigem rämpstoidu järele. Küll aga võivad süsivesikud takistada serotoniini toomist, mis on õnnehormoon. Kui sul on sõber, kes ei tunne ennast hästi, korralda talle õhtusöök ja valmista midagi maitsvat ja tervislikku.

4. Üllata lilledega

Lillede kinkimine võib tunduda klišee, aga oled sa kunagi tähele pannud, kuidas ilusad õied võivad tuju paremaks muuta? Ka teadlased on kindlaks teinud, et lilled muudavad inimesed õnnelikuks.

5. Planeeri spaa-päev

Enda eest hoolitsemine aitab vähendada ärevustunnet ja stressi ning mõjub ka muidu meeleolule hästi. Haara sõbranna käe otsa ja veetke üks mõnus päev spaas lõõgastudes. Kui päris spaasse sõita pole võimalik, tehke kodune tüdrukuteõhtu koos ise tehtud näomaskide ja kehakoorijatega.

6. Paku oma abi

Kui kellelgi on elus väga raske periood, võivad ka kõige lihtsamad ja argisemad asjad tunduda võimatud. Näiteks koristamine, pesu pesemine ja toidupoes käimine. Selle asemel, et öelda «anna mulle teada, kui sa midagi vajad», küsi parem kohe «mida ma saan teha?». Veelgi parem kui pakud kohe välja konkreetse tegevuse, millega saad aidata, soovitab PureWow.

7. Tee tassike teed