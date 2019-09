Kas tunned ennast ära? 3 märki, et oled oma partneri vastu lugupidamatu

Ja enamikel kordadel ei ole sinu vastukaja just positiivne. Sa tekitad temas tunde, et ta teeb kõike valesti – küll on tema toiduvalikud ebatervislikud, siis on ta valinud valed sõbrad ja isegi riideid ei oska ta kokkusobitada. Selline suhtumine ei tule teie suhtele kohe kindlasti kasuks. Õpi oma partnerit usaldama, tegemist on ju siiski täiskasvanud inimesega.