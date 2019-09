Need teesordid teevad ilusaks

Toitumiseksperdid on juba pikemat aega jutlustanud rohelise tee headusest, kuna lisaks tugevale antioksüdantide kooslusele on see tänu oma teiinisisaldusele ka hea alternatiiv kohvile.

Rohelise tee vanem vend on must tee. Maailma kõige armastatum teesort, mis toimib hästi nii hommikusöögi juurde kui pärastlõunaseks vahepalaks. Must tee on eelkõige tervislik: lisaks ergutavale kofeiinile sisaldab tee B-vitamiini, kaaliumi, mangaani ja isegi fluoriidi (hea hammastele!). Need toimeained ei tugevda mitte ainult südant ja immuunsüsteemi, vaid kaitsevad ka krooniliste haiguste eest ja lasevad sisemiselt särada.