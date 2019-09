Kas teadsid, et Naiskodukaitse tähistab juba 92. aastapäeva?

Kersti hindamatuks teeneks tuleb kahtlemata pidada meditsiinivaldkonna arendamist Kaitseliidus: tema järjekindlal eestvedamisel hakati Kaitseliidus koolitama sanitare ja parameedikuid Kaitseliidu vajadusi arvestades ning ta on hea seisnud selle eest, et meil oleks toimiv ja motiveeritud esmaabiinstruktorite kogukond. Kersti on toonud kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid õpetama oma ala tippspetsialistid kiirabi koolituskeskustest. Ta on erilise tähelepanuga jälginud, et õpetamismetoodika oleks kaasaegne, praktilisi oskusi väärtustav ning kooskõlas kõikide rahvusvaheliste tsiviil- kui sõjameditsiini standarditega. Tema eriliseks isikuomaduseks on põhjalikkus ja täiuse ihalus nii iseenda kui kogu Naiskodukaitse osas.