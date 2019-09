Oliiviõli nahahoolduses: määrida või mitte?

Tänu kõrgele rasvasisaldusele on oliiviõlil nii mõnegi teise õliga võrreldes paksem koostis, mis ei lase tal nii kergesti lahtuda. Kui võitled eriti kuiva nahaga, tuleb see kasuks. Mis puudutab aga näonahka, siis ei pruugi oliiviõli parim valik olla.

Oliiviõli on küll hea niisutaja, aga sama agaralt võib ta ka poore ummistada. See tähendab, et aknele kalduva näonahaga tuleks oliiviõlist kindlasti eemale hoida.