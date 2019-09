Magasid täna pikalt? Teadlaste sõnul on see aga väga halb

Tegelikult on asi tõest kaugel. Kui asi oleks nii lihtne, siis ei oleks meil nii palju täiskasvanuid, kes on krooniliselt unevaeguses.

Eksisteerib nähtus nimega «sotsiaalne jet lag» – see tähendab, et ei klapi aeg, mil su keha magada tahab ning mil sa tegelikult magad. Üks uuring leidis, et «sotsiaalne jet lag» on seotud mitmete terviseprobleemidega, halva tujuga ja väsimusega. Iga tund, mille võrra erinevad sinu nädalavahetuse magamisharjumused unetundidest nädala sees, tõstab südamehaiguste tõenäosusprotsenti 11 võrra.