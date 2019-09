Need asjad oma suhtest võiksid enda teada jätta

Ükskõik, kas su seksielu on uskumatult tore või on veel palju sellist, mida sa voodis oma partnerilt sooviksid: seksist enda suhtes peaks rääkima ainult oma kaaslasega. Loomulikult võid sõbrannadelt nõu saada, kui asjad voodis päris õigesti ei suju, lõppeks on ju parimad sõbrannad selle jaoks olemas. Mis aga detaile puudutab, siis tuleks — eeskätt oma kallimale mõeldes — neist isegi parimale sõbrannale vaikida. Kas sulle meeldiks, kui su mehe sõber teaks, milline näeb su intiimpiirkond välja? Nii et kui pigem mitte, siis peaksid sa ka ise rääkima vaid sellest, mis on tõesti vajalik. Kui tihti sa seksid, mida sa voodis teed ... vestle sellest vaid oma partneriga, soovitab Freundin.