Meghan Markle sõitis ootamatult ilma Harry ja beebita minema

The Timesi kinnitusel oli tegemist viimase hetke otsusega. Täna hommikul astus Meghan New Yorki viiva kommertslennu peale, abikaasa prints Harry ja beebi Archie jäid koju Windsorisse. Meghan reisib ilma saatjaskonnata, kaasas vaid turvatöötajad.

Hello! vahendab, et Meghan oli eile kaua üleval, et Williamsi poolfinaalimatši vaadata. Williams võitis Elina Svitolinat kahes setis. Väidetavalt on Meghan juba mõnda aega plaaninud sõbrale toeks minna.