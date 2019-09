Uuring: üllatav põhjus, miks ka vanemad lapsed peaksid lõunauinakuid tegema

Lõunauinakud hakkavad vähenema 3.-4. eluaasta kandis ning esimesse klassi minnes on neist saanud minevik. Uskumatul kombel aga julgustab värske uuring selle üle meid järele mõtlema.

California Irvine’i ülikooli teadlased analüüsisi 10-12aastaseid lapsi ning leidsid, et need, kes päeval uinakuid teevad, on õnnelikumad. Jah, just – õnnelikumad. Veelgi enam: neil oli vähem käitumisprobleeme ja rohkem enesekontrolli. Lisaks ka kõrgem IQ.

Ehk pole see nii suur üllatus, kirjutab Mom.com. Kes siis poleks pärast uinakut õnnelikum, lisaks teame me kõik, et raske päeva üleelamisel võib lõunauinak olla eluliselt vajalik. Küll on aga igapäevahulluses raske selleks aega leida ning sama kehtib varateismeliste kohta.

Dr Martha Riviera aga usub, et uinakust on tõesti palju kasu. «Lapsed, kes ei saa piisavalt magada, on üleväsinud, ärritunud ja ärevil,» ütles ta. «Nad ei suuda koolis keskenduda.»

Uuringud on ka näidanud, et tõepoolest saavad tänapäeva lapsed liiga vähe magada. 2018. aastal korraldatud uuring näitas, et 800 uuritud lapsest said piisavalt ööund vaid 2,2 protsenti.