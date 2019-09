Eesti esiminimalist Piret Ilves suudab öelda vähesega palju, seejuures varjutamata kandja isiksust

Seekord kohtub saatejuht Kristjaana Mere disaineriga, kelle loomingut iseloomustab elegantne ja ajatu, ent samal ajal äärmiselt moodne disainikeel, mis tõi talle 2015. aastal Eesti mainekaima moeauhinna Kuldnõel. Eesti moes nimetatakse teda ka eesti esiminimalistiks. Selleks disaineriks on Piret Ilves.

Piret Ilvesele on iseloomulik šikk ja puhas disainikeel, mis on vormitud modernseks klassikaks. Disainerina mängib ta oskuslikult proportsioonide, tundliku värvigammaga ja detailidega. Suutlikkus ja oskus öelda vähesega palju ning varjutamata sealjuures kandja isiksust, on kujunenud tema töö eesmärgiks.