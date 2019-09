Mida teha, kui lapsed tülitsevad?

Ühelt poolt on meil lapsevanematena sageli raske viibida pingekolde lähedal ilma sekkumata - tahame ju, et lapsed saaksid omavahel sõbralikult läbi ning kodus valitseks rahu ja harmoonia. Vanema rollis on oluline õppida taluma lastevahelisi konfliktsituatsioone, nendega seoses tekkivaid ebameeldivaid tundeid ja mitte probleemi «enda omaks» võtta.

Teiselt poolt on lapsed väga osavad vanemaid aktiveerima, et nad tekkinud vastuolud ära klaariksid ja probleemi oma «õlule» võtaksid. Paraku on selliste vastuolude lahendamine keeruline ja tänamatu töö. Vahekohtunikuna tuleb meil otsustada, kes on süüdi ning suure tõenäosusega on igasugune langetatud otsus uue pinge allikaks, kuna sunnib pooli valima ning ei jõua tekkinud olukorra põhjusteni.