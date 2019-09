See on maailma kõige elamisväärsem linn

Briti väljaanneThe Economist Intelligence Unit avaldab igal aastal maailma kõige elamisväärsemate linnade edetabeli. Hindamisel on olulised erinevad tegurid: kui turvaline ja puhas on linn? Kui kiiresti pääseb rohelusse ja puhkealadele? Kuidas on kultuuri- ja vabaaja väljavaadetega? Kui hea on taristu? Kui uuendusmeelne on linn?